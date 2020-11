Grazi Massafera, Angélica, Juliana Paes e Preta Gil aparecem sem maquiagem na TV

01/11/2020 | 10:10



No último sábado, dia 31, foi ao ar mais um episódio do programa Simples Assim, atração comandada pela apresentadora Angélica. E o tema apresentado foi Vaidade, o que surpreendeu bastante os telespectadores. Após discutirem sobre a ditadura da beleza e o uso excessivo de filtros nas redes sociais, as convidadas Grazi Massafera, Juliana Paes e Preta Gil, junto com Angélica, decidiram promover um desfile diferente: ao invés de uma mega produção, todas apareceram sem maquiagem e exibiram a sua real beleza. Ao posarem para as câmeras do programa, cada uma delas disparou a frase Essa sou eu. Real. Sem filtro!. Além disso, elas vestiram roupas bem comuns: apenas um jeans e uma camiseta branca básica.

- Às vezes eu acho que quem tem aquele tipo de opinião sobre você é o que ela tem dentro dela naquele dia, opinou Grazi sobre os ataques que recebe em suas redes sociais sobre sua aparência.

Já Juliana contou que é importante saber filtrar comentários: - O segredo é escutar quem ama a gente, não quem odeia a gente.

Já Preta Gil fez uma importante reflexão sobre pressão estética: - As pessoas não sabem o dano que isso causa numa mulher. Você vê mulheres depressivas, mulheres com baixa autoestima. Mulheres que não se amam, porque não se gostam. Que passam uma vida tentando corresponder a um padrão que não é o dela. Elas arrasaram, não é?