EC São Bernardo tenta manter boa fase diante do Comercial

Luís Felipe Soares



31/10/2020 | 23:59



A concentração será essencial para que o EC São Bernardo possa começar bem as semifinais da Série A-3 do Campeonato Paulista. A fase é muito boa e conta com invencibilidade de dez partidas (oito vitórias e dois empates), com o objetivo de que o primeiro confronto contra o Comercial, hoje às 16h, em Ribeirão Preto, mantenha o caminho positivo e traga vantagem para o segundo jogo, no sábado.

“Estamos em ótimo momento, mas sabemos que será difícil e exigirá concentração ao extremo. Creio que será jogo de muito estudo e, ao mesmo tempo, de nível alto. Estamos preparados para mostrar porque fizemos essa campanha até aqui”, analisa o lateral-direito Osvaldir.

Segundo o atacante Victor Sapo, artilheiro do campeonato (sete gols), o time promete ir para cima mesmo atuando longe de casa. “Agora só restaram as melhores equipes. O Comercial faz parte disso, mas estamos preparados para qualquer adversário. Vamos com muita confiança para conseguir os resultados positivos nos dois jogos.”

Na primeira fase da Série A-3 deste ano, o EC São Bernardo venceu o adversário por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada e ocorrido no Estádio 1° de Maio, na região. O Cachorrão fechou a primeira etapa da competição em segundo lugar (30 pontos), com o Comercial vindo logo atrás, na terceira colocação (28 pontos).

A outra semifinal teve o primeiro jogo realizado ontem à tarde. Em Rio Claro, Velo Clube e Noroeste empataram por 0 a 0. O próximo confronto está marcado para sábado, em Bauru, mando do Noroeste.

Os times finalistas já garantem vaga na Série A-2 do Paulista do ano que vem.