Justiça manda Ailton Lima tirar do ar vídeo sobre gasto com propaganda

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/11/2020 | 07:00



A juíza eleitoral auxiliar Fernanda de Almeida Pernambuco, da 306ª Zona Eleitoral de Santo André, determinou que o ex-vereador Ailton Lima (PSB) retire do ar vídeo em que afirma que o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), gastou R$ 100 milhões com propaganda.

O vídeo foi publicado em 22 de outubro e a Coligação Futuro Seguro para Nossa Santo André, que reúne os partidos PDT, PSD, PTB, PV, DEM, Avante, MDB, PMB, Cidadania, PSDB e PSL entrou com o pedido na Justiça Eleitoral no dia 24 de outubro com o pedido do direito de resposta.

Além de afirmar que Paulo Serra gastou R$ 100 milhões com publicidade, Ailton Lima também afirmou que uma série de supostas irregularidades praticadas pela atual administração estaria sendo encoberta pelos meios de comunicação em razão desses expressivos gastos com propaganda. A Justiça acatou a alegação da coligação que afirmou que o material tratava-se de “divulgação de notícia sabidamente inverídica” e “ofensa à honra do candidato a reeleição e prefeito de Santo André”.

A decisão determinou que o Facebook tire imediatamente o vídeo do ar, que Ailton Lima conceda direito de resposta em sua página por um período de 14 dias (o dobro do tempo em que o material foi veiculado) e estipulou multa diária de R$ 5.320,50 em caso de descumprimento.

Ailton Lima avaliou a decisão como truculenta e reafirmou o conteúdo do vídeo. “Paulo Serra tem gasto milhões com propaganda, são dados do Portal da Transparência. Recebi agora um ofício falando que foram R$ 50 milhões, mas mesmo assim, é falta de bom senso pelo momento que a cidade vive”, afirmou.

O departamento jurídico da campanha do PSB já entrou com recurso contra a decisão. “O prefeito está perseguindo a nossa candidatura, mas eu não vou recorrer às fake news. Já estamos coletando novamente os dados, chegamos a R$ 87 milhões, o que já é dinheiro para caramba. Não sei se alguém mexeu no Portal da Transparência, que não é tão transparente assim”, completou.

Advogado da campanha de Paulo Serra, Leandro Petrin afirmou que espera que a decisão sirva para que a campanha volte à tranquilidade. “Os candidatos devem debater os temas da cidade, evitando ataques e mentiras”, pontuou. A defesa de Paulo Serra entra hoje com as contra razões para rebater o recurso impetrado pela defesa de Ailton Lima.