Coritiba vence Atlético-GO e 'dorme' fora da zona de rebaixamento

31/10/2020 | 21:17



O Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após as derrotas para Santos e Ceará, ambas por 2 a 1. Neste sábado, bateu por 1 a 0 o Atlético-GO, no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Pelo menos, de forma provisória, o time do Paraná deixou a zona de rebaixamento, com 19 pontos, em 16º lugar. O Atlético-GO completou quatro jogos sem vitória e continua com 22 pontos, em 12º lugar.

A vitória diminui a tensão, mas ainda deixa o Coritiba bem ameaçado de queda. O time foi dirigido, de maneira interina, por Pachequinho, com Rodrigo Santana, escolhido para substituir Jorginho, apenas assistindo o jogo de um dos camarotes.

O Coritiba abriu o placar em sua primeira chegada ao ataque. O experiente Ricardo Oliveira recebeu a bola do lado esquerdo, fez o passe para Giovanni Augusto que ajeitou para Matheus Galdezani. Dentro da área ele bateu de lado, quase de voleio, a bola desviou num defensor e entrou no canto direito de Jean.

O gol diminuiu a tensão do time da casa, que sentiu o domínio do visitante. Com maior domínio de bola, o Atlético-GO chegava ao ataque com perigo. Aos 17 minutos, Natanael cruzou pela esquerda para o meio da área. Matheus Vargas cabeceou e Wilson deu um tapa por cima do travessão.

O goleiro voltou a espalmar aos 25 minutos quando a defesa perdeu a bola e Zé Roberto arriscou um chute de virada da linha da grande área. As chances comprovavam a superioridade atleticana, enquanto o Coritiba só tinha uma única opção: a ligação direta e longa, quase sempre, em busca de Ricardo Oliveira.

Mas o Coritiba mostrou eficiência nos arremates, porque no seu segundo chute a gol, quase ampliou aos 39 minutos. Ele recebeu a bola do lado esquerdo, desceu em diagonal e abriu espaço para o chute. Na frente da área ele chutou forte, a bola encobriu o goleiro Jean e explodiu no travessão.

Com a necessidade de se manter no ataque, o Atlético deu espaços aos contragolpes do Coritiba. Ele até marcou o segundo gol, mas foi corretamente anulado pelo VAR. Após cobrança de falta na frente da área, a bola sobrou para Neílton, que deu um toque por cima na saída do goleiro Jean. Imediatamente os atleticanos reclamaram o toque de mão de Neílton, realmente confirmado pelas imagens do VAR.

A partir daí, os dois times fizeram suas opções de jogo. O Coritiba só na defesa para segurar o Atlético, de maior posse de bola. Mas o visitante não chegava com boas condições de concluir. O goleiro Wilson só voltou a fazer uma grande defesa aos 34 minutos, num chute cruzado de Wellington Rato. A bola quicou na pequena área e o goleiro espalmou para escanteio.

A última chance do empate atleticano saiu aos 49 minutos, quando Wellington Rato bateu de chapa, a bola tocou de leve no travessão e saiu. Desta vez, Wilson deu sorte.

No próximo fim de semana, pela abertura do returno, o Coritiba vai enfrentar o Internacional, em Porto Alegre, domingo, às 16 horas. O Atlético-GO vai receber em Goiânia o Corinthians, sábado, às 21 horas, no duelo contra seu ex-técnico Vagner Mancini, agora dirigindo o time paulista.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 0 ATLÉTICO-GO

CORITIBA - Wilson; Matheus Sales, Nathan silva, Sabino e Willian Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Natanael) e Giovanni Augusto (Sarrafiore); Cerutti (Nathan), Ricardo Oliveira (Rodrigo Muniz) e Neílton (Matheus Bueno). Técnico: Pachequinho (interino).

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, João Victor, Éder (Gilvan) e Natanael; Willian Maranhão (Júnior Brandão), Marlon Freitas e Chico (Wellington Rato); Gustavo Ferrareis (Matheuzinho), Zé Roberto e Matheus Vargas (Janderson). Técnico: Eduardo Souza.

GOL - Matheus Galdezani, aos 7 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Silva e Matheus Galdezani (Coritiba); Éder, Willian Maranhão, Matheus Vargas e Zé Roberto (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).