Russomanno apaga postagem após reclamação de Matarazzo: ?criando fake news?

31/10/2020 | 19:10



O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomanno, publicou em suas redes sociais uma foto em que o concorrente do PSD, Andrea Matarazzo, faz o número 55 com as duas mãos abertas. No entanto, a legenda da postagem feita pelo candidato do Republicanos na noite da sexta-feira, que posteriormente foi apagada, dizia: "Matarazzo é 10! Russomanno agradece" - 10 é o número de Russomanno, e o 55, o de Matarazzo.

O candidato do PSD não encarou o post como piada e criticou o adversário no Twitter: "Celso Russomanno diz que defende o consumidor, mas quer enganar o eleitor? Que coisa feia apelar deste jeito, criando fake news".

Neste sábado, a campanha de Matarazzo informou que vai entrar com uma representação na Justiça Eleitoral contra Russomanno por propagação de fake news. No início da tarde, o candidato do Republicanos disse que ligou para o concorrente do PSD para pedir desculpas. Segundo Russomanno, a postagem foi uma piada feita pela equipe, que não teve graça.

Matarazzo confirmou que os dois conversaram por telefone e que no domingo a equipe jurídica e de comunicação de sua campanha decidiriam se manteriam a representação contra Russomanno.