Perdemos a capitã

Ademir Médici



01/11/2020 | 07:00



Marlene José Bento

* Rio de Janeiro, 23-6-1938

+ Niterói, 27-10-2020

“Uma homenagem e todo o meu agradecimento à minha primeira técnica de basquete. Marlene virou uma estrela.”

Hortência, no Twitter, ao saber da partida da técnica que a revelou em São Caetano.



Escrevemos no livro sobre a história do São Caetano EC, por ela ditada:

- Marlene não sabia nem gostava de jogar basquete. Alta e magricela. Tinha complexo dos seus 44 quilos, distribuídos em 1,80 m de altura. Levava uma vida completamente parada.

- Um oficial da Aeronáutica, amigo do seu pai, o aconselha a insistir com a filha para que fizesse esporte.

- Começou a jogar voleibol. E chega ao basquetebol. Era 1953. Em 1955 estava na Seleção Brasileira. Em 1956 era titular. Fica na Seleção até 1972, sempre como titular e capitã da equipe, colecionando títulos nacionais e internacionais.



E o São Caetano forma o seu maior time de todos os tempos

14 de abril de 1999. Estamos numa das salas do São Caetano EC. Narciso Ferrari nos apresenta Marlene, Delcy e Elzinha. Elas vão nos ajudar a escrever o capítulo O Time dos Sonhos, para o livro Uma História de Campeões, dos primeiros 89 anos do São Caetano EC – livro lançado em 2003.

Estamos diante de três estrelas do basquete nacional. Campeãs e humildes. Participam da mesa-redonda, toda gravada em áudio, Claudio Musumeci, Arthur Laviaguerre e Paulo Agrella Filho, responsáveis por trazer as grandes estrelas cariocas para São Caetano.

“Nós acabamos com o basquete feminino no Rio de Janeiro. Até hoje ele não se recuperou” (Musumeci).



Hortência não tinha tênis

E a gigante Marlene abriu o coração

- São Caetano foi o melhor que existiu na minha vida. Tanto que é a minha terra. Se perguntarem se gosto mais do Rio ou de São Caetano, digo que gosto mais de São Caetano. Vivo muito melhor aqui. Minha vida é aqui. Comprei um apartamento aqui.

- (um jogo inesquecível) Foi o jogo da nossa apresentação para os moradores de São Caetano. Ginásio lotado. Uma vibração tremenda. Foi nos Jogos Regionais. E fomos campeões. Era o início de uma sequência de títulos.

- O que eles deram pra gente foi uma ajuda de custo mínima. O apartamento pra gente morar, a empregada, comida, água, luz. E o resto a gente tinha que se virar. Todo mundo trabalhava.

- Ficamos porque gostamos deles. O Sr. Cláudio, o Sr. Miguel, o Sr. Bartolo (os dois do Monte Alegre) eram pessoas maravilhosas. Estavam à disposição da gente sempre. O Sr. Bastos (Francisco Dias Bastos) também. Acho que foi isso que nos deu tranquilidade, inclusive para os nossos familiares saber que a gente tinha uma cobertura grande. O lance família.

- Às vezes em que a Simone vem fazer shows ela convida o pessoal a ir. Telefona. O que acontece é que a vida dela mudou completamente. Acompanhamos a carreira dela com muito carinho.

- Fizemos supletivo aqui em São Caetano. Passamos no supletivo. Eu, a Delcy, a Elzinha. Fomos fazer vestibular em Santos (para educação física). Aí foi a Seleção Brasileira inteira: a Simone, a Laís, a Heleninha, a Nilza, a Nadir – o time de Santo André inteiro e o time de São Caetano, menos a Norminha e a Rosália, que já eram formadas.

- A Hortência chegou com um grupo que estava ali no ‘Eda Mantoanelli’ (escola pública), pertinho do estádio (Anacleto Campanella). Veio como um bichinho. Estava toda rasgada. Usava uma sandália horrorosa. Ficou olhando as colegas.

– Você não vem treinar por quê?

– Porque eu não tenho tênis.

– Pode entrar descalça.

– Não posso, eu sei que a senhora não deixa.

– Hoje eu abro uma exceção pra você.

E a Hortência entrou em quadra. As outras estavam treinando comigo já há uns três ou quatro meses. E ela entrou melhor que as outras. Fazia só educação física na escola. Mas tudo o que você falava pra ela, ela fazia na hora. O que as meninas demoravam três, quatro meses para aprender – a fazer bandeja com coordenação – ela na primeira já fez.

Depois foi para o lado esquerdo e a mesma coisa – que é muito difícil trabalhar com o lado esquerdo.

Quando a Delcy diz que ela não fala de São Caetano, não fala de mim (em suas entrevistas), eu não ligo, porque eu não fiz nada por ela. A Hortência veio feita. Foi Deus, com certeza.



O ADEUS

Marlene, Delcy e Elzinha falaram mais, muito mais. Está tudo nas gravações, a maior parte no livro. Agora, o silêncio.

Marlene parte aos 82 anos. Jogou no Clube do Sargento, no Botafogo, no Flamengo e em São Caetano, onde encerrou carreira. Venceu vários sul-americanos. Participou da histórica conquista do bronze no Mundial de 1971, disputado em São Paulo. Tornou-se técnica.

A cidade de São Caetano a homenageou em vida, dando o seu nome a um ginásio, o Ginásio Professora Marlene José Bento, na Rua Tibagi, bairro Santa Maria.

Fala, Marlene: “Não guardei nada, nem vídeos nem filmes. Fotografias até que tenho algumas. Mas até as minhas medalhas e troféus eu dei para os meus sobrinhos”.

Diário há meio século

Domingo, 1º de novembro de 1970 – ano 13, edição 1374

Destaque – Têxteis de Santo André conseguem aumento salarial de 25%.

Em 1º de novembro de...

1920 – Victor Manuel Orlando, embaixador da Itália em visita ao Brasil, viaja de São Paulo a Santos pela Estrada do Vergueiro, cortando a Vila de São Bernardo. Retorna no mesmo dia, de automóvel, novamente passando por São Bernardo.

1930 – Anunciada a data da posse de Getúlio Vargas como presidente da República: segunda-feira, 3 de novembro.

1975 – Permaneciam detidos no DOI-Codi, em São Paulo, prestando depoimentos, os jornalistas Jorge Duque Estrada, Rodolfo Konder, Luiz Weis, José Vidal Pola Galé e Frederico Pessoa.

1985 – Iapas (Instituto de Administração Financeira da Previdência Social) estuda vender área de sua propriedade à Prefeitura de Mauá.

Nota – Começava a se oficializar o atual Jardim Oratório, cujo território fez parte da antiga Fazenda Oratório.

Santos do Dia

TODOS OS SANTOS. Dia reconhecido pelos católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos



Municípios Brasileiros

Aniversariam em 1º de novembro:

- Itatiba. Criado em 1857, quando se separa de Jundiaí.

- Taciba. Criado 1954, quando se separa de Regente Feijó.