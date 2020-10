Inter de Milão só empata em casa com o Parma e pode ver Milan disparar na ponta

31/10/2020 | 16:30



Depois de sair perdendo por 2 a 0, a Inter de Milão arrancou o empate por 2 a 2 com o Parma neste sábado, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, com direito a gol marcado nos acréscimos. Pelas circunstâncias, o resultado não foi ruim, mas, olhando para a tabela, o time de Milão perdeu a chance de igualar a pontuação do líder Milan e pode ver o arquirrival disparar na liderança.

O tropeço em casa deixa a Inter na quinta colocação, atrás de Sassuolo, Napoli e Atalanta, com 11 pontos, e a dois do Milan, que ainda joga na rodada e pode abrir distância na ponta se vencer a Udinese no domingo. O Parma é só o 15º colocado, com cinco pontos somados.

No Giuseppe Meaza, depois de um primeiro tempo ruim, com poucas oportunidades de gol, a Inter de Milão começou a segunda etapa mal e levou dois gols de Gervinho, ex-atacante da Roma. O marfinense abriu o placar no primeiro minuto após passe de Hernani e ampliou o marcador aos 17 minutos.

Sem o centroavante belga Lukaku, os anfitriões tiveram dificuldades para chegar ao gol. Depois de ver o rival balançar as redes, a Inter, porém, acordou. O meia croata Brozovic diminuiu aos 19 pontos e Perisic marcou de cabeça nos acréscimos, aos 46, para evitar o revés. O empate é o terceiro tropeço do time do técnico Antonio Conte no campeonato.

Também neste sábado, mais cedo, na abertura da rodada, a Atalanta superou o lanterna Crotone fora de casa por 2 a 1, com dois gols do atacante colombiano Luis Muriel, se recuperou no torneio após duas derrotas seguidas e pulou para a vice-liderança. A equipe de Bérgamo soma 12 pontos, um a menos que o Milan.