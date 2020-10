Angélica aparece irreconhecível em episódio de Simples Assim e fala sobre procedimentos estéticos: - A única coisa que fiz foi botox

31/10/2020 | 16:10



Angélica está no comando de seu novo programa de variedades na Rede Globo, o Simples Assim, no qual trata de dilemas relacionados à felicidade das pessoas. Neste sábado, dia 31, a apresentadora surgiu irreconhecível para falar sobre vaidade! De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a mudança foi feita por Frazão, maquiador de Angélica há mais de 14 anos, para que ela interpretasse uma mulher que exagera nas cirurgias plásticas e sequer é reconhecida pelo próprio porteiro, personagem de Cauã Reymond.

Em conversa com a jornalista, Angélica revelou que apesar da abordagem satírica do uso de procedimentos estéticos em favor da vaidade, não tem problema algum com quem opta pelas técnicas, e que já até realizou alguns desses procedimentos:

- Eu não tenho nada contra procedimento ou plástica. No programa, a gente faz uma sátira. Damos aquela pincelada um pouco maior dentro do tema justamente para ser um alívio cômico, para que possamos falar do assunto de forma mais tranquila. A única coisa que fiz foi botox. E também usei aparelhos de laser que minha dermatologista indica. Nunca fiz nada mais forte, uma coisa mais efetiva.

Apesar disso, a esposa de Luciano Huck admitiu que não deixa de lado a possibilidade de realizar procedimentos mais radicais conforme ficar mais velha:

- Acho que a gente tem que fazer quando realmente sente necessidade, quando aquilo está incomodando extremamente. Eu sou aquela que quer protelar até quando puder. Quando não der mais, claro que farei. Porque o importante realmente é a autoestima estar elevada, bacana. Mas sempre com cuidados. Eu sempre curti uma coisa mais natural mesmo.

Angélica, que teve menopausa precoce, também falou sobre as mudanças que ocorrem no corpo da mulher com o passar dos anos e sobre como é importante tratar do assunto para que haja mais referências sobre como lidar com ele:

- Falo sempre [sobre mudanças no corpo] porque é normal, é natural. A gente tem que se sentir representada. As pessoas falam: Nossa, o corpo dela é ótimo. Elas têm que entender que há um processo. Eu malho muito, como direito. Eu cuido. E eu acho importante falar de menopausa também. Porque é uma coisa que acontece com as mulheres e que, por falta de informação, algumas sofrem com os efeitos sem necessidade. Para mim, foi de forma muito suave. Por causa da menopausa precoce, comecei a fazer tratamento com homeopatia e coisas naturais. Existem formas de driblar os sintomas, de continuar com uma vida ativa sexual e emocionalmente, mesmo estando na menopausa. Acho importante falar disso para as pessoas saberem que há uma vida pós-menopausa que é uma vida normal, maravilhosa, desde que você tome as providências certas.

Isso é que é segurança, não é mesmo?