Bayern de Munique bate Colônia fora e assume liderança provisória do Alemão

Com alguns jogadores preservados, o Bayern de Munique não foi brilhante como costumeiramente é, mas mostrou eficiência e derrotou o Colônia por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, em duelo da sexta rodada do Campeonato Alemão. Com isso, o time bávaro assumiu provisoriamente a liderança da competição.

O Bayern, com o triunfo, atingiu os 16 pontos e pulou para o primeiro posto, que não é definitivo porque o RB Leipzig, que soma 14 pontos, ainda entra em campo neste sábado diante do Borussia Mönchengladbach e pode recuperar a ponta. O Colônia tem apenas dois pontos, segue sem vencer na competição, e aparece na 17ª e antepenúltima colocação.

Favorito, mas sem alguns jogadores importantes, como o artilheiro Robert Lewandowski, poupado, o Bayern jogou o suficiente para sair vitorioso. Os bávaros construíram a vantagem com naturalidade. Aos 13 minutos, a arbitragem assinalou pênalti após toque de mão na bola do zagueiro dos donos da casa. Thomas Müller converteu a cobrança e abru o placar.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, atacante Gnabry recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou com categoria para aumentar a vantagem.

Com a vitória encaminhada, os visitantes reduziram tiraram o pé e passaram a jogar para administrar o placar. O Colônia cresceu na partida e descontou aos 38 minutos com Drexler, que desviou chute de Thielmann e balançou as redes. A arbitragem primeiramente assinalou impedimento, mas, após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Era tarde para uma reação, porém.

O vice-líder do Campeonato Alemão é o Borussia Dortmund, que derrotou o Arminia Bielefeld fora de casa por 2 a 0. O zagueiro Mats Hummels teve um dia de artilheiro e anotou os dois gols que asseguraram o triunfo à equipe aurinegra, que soma 15 pontos.

Na próxima rodada, a sétima, Borussia Dortmund e Bayern de Munique vão se enfrentar no clássico entre os times que têm monopolizado a briga pelo título nacional nas últimas temporadas. O duelo será no sábado, às 14h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park

Nos outros dois jogos já encerrados neste sábado, o Augsburg venceu o lanterna Mainz 05 por 3 a 1 e Eintracht Frankfurt e Werder Bremen empataram em 1 a 1.