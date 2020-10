Pai de Bruna Marquezine segue Neymar Jr. no Instagram e detalhe curioso chama atenção dos fãs

31/10/2020 | 14:11



Não apenas de arte vivem as famílias dos artistas: o pai de Bruna Marquezine, Telmo Marquezine, trabalha como marceneiro e, recentemente, resolveu criar um perfil profissional no Instagram para divulgar alguns de seus trabalhos. Até aí, nada de mais né? Acontece que Telmo chamou a atenção dos internautas porque decidiu seguir poucas pessoas de fora de sua área profissional - entre elas, o ex-genro Neymar Jr.!

Como se a própria novidade não causasse agitação suficiente, os fãs também perceberam que o perfil do jogador está exatamente em cima do de Bruna na lista de pessoas seguidas pelo perfil de Telmo - o que indica que eles foram adicionados um em seguida do outro! Ah, e vale ressaltar que o craque devolveu o follow do ex-sogro.

A situação vem pouco tempo depois que Neymar falou sobre seu relacionamento com a atriz e curtiu alguns vídeos antigos do namoro, o que fez com que os internautas tornassem a especular sobre uma possível volta do casal.