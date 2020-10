Obituário - 31 de outubro de 2020

Ademir Medici do Diário do Grande ABC



31/10/2020 | 13:18



JOSÉ GIOLO NETO (*)

* Lupércio, São Paulo, 6-7-1947

+ Arceburgo, Minas Gerais, 24-10-2020

Giolo gostava tanto de esportes que ao formar seu sítio, numa fazenda de Arceburgo, antes de construir a casa abriu um campo de futebol e criou um time com o nome da fazenda, Flamboyant. Era 1995.

Sítio em Minas, escritório de contabilidade no bairro Baeta Neves, com seguidas viagens entre as duas cidades. Acabaria por se fixar no interior, com os filhos tocando o escritório em São Bernardo.A história de vida de Giolo é ligada a São Bernardo e Arceburgo, esta a cidade dos seus avós, imigrantes italianos. Quando seu pai, Fortunato, veio para São Bernardo, ele tinha de quatro para cinco anos e a família morou no km 18 da Via Anchieta – Sr. Fortunato, com um caminhão, transportava lenha e num segundo momento comprou um lote de terreno na Vila Baeta Neves, onde a família se fixou.

Giolo estudou em São Bernardo. Foi centroavante do Madureira da Vila Baeta, clássico e rompedor ao mesmo tempo. E jogou para vários outros times, como o da indústria Resana, que durante algum tempo mandou seus jogos, aos sábados, no Baeta.

Em 1972 foi eleito vereador. Em 1976, novamente candidato, ficou na suplência, assumindo posteriormente. Formou-se em contabilidade e direito. E o futebol o levou a ser coordenador de Esportes e depois secretário de Esportes e Turismo em São Bernardo.

Em Arceburgo, também foi secretário municipal, na área de Meio Ambiente, e diretor de Esportes.

José Giolo Neto parte aos 73 anos. Filho de Fortunato Giolo e Cândida Belarmino Giolo, era casado com Aparecida Siqueira Giolo. Deixa a esposa, os filhos José Giolo Filho (o Tico), as filhas Úrsula e Giovana, e os netos Bárbara, Camila, Gabriela, Giulia e Pietro. Foi sepultado em Arceburgo, cuja prefeitura decretou luto de três dias em sua homenagem.

(*) Colaborou: Raphael Rocha, Editor de Política.



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 28 de outubro

Francisco Gonçalves de Almeida, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josias Mendes de Almeida, 85. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Araujo Costa, 82. Natural de Maracás (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira de Carvalho, 78. Natural de Sabino (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Madalena Vieira Ferreira, 76. Natural de Ponta de Pedras (Pará). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Wagner de Luca, 65. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabeth Neves Claus, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Daidison Paulo de Oliveira, 64. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Garcia, 61. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Damiana Lino da Silva, 57. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.



Santo André, quinta-feira, dia 29 de outubro

Maria Rosa de Oliveira, 91. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Bertoloti, 88. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 28 de outubro

José Francisco da Cruz, 58. Natural de Guidoval (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Telma Gonçalves Guerra, 50. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Fábio Villaça Santos, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28, em Diadema. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 28 de outubro

Francisca Maria Sanches Piccolo, 91. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirce Pereira dos Santos, 60. Natural de Miraselva (Paraná). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Cabeleireira. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Simone Santos da Silva Cornélio, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 28 de outubro

Pascoalina Moretti, 88. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Nair Maria Brandão, 87. Natural de Brejões (Bahia). Residia no Jardim São Judas. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson dos Santos, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Terezinha. Dia 28. Cemitério Municipal.

Imaculada Conceição Morais, 70. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Meire Bertoldo Mendes, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 27 de outubro

Brígida Judith Guian Pereira, 92. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Niege Vieira de Lisboa, 73. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

José Maria Baião, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Saudade, em Laranjal Paulista (São Paulo).

Célia da Silva Bandeira, 63. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 27. Memorial Planalto.



Mauá, quarta-feira, dia 28 de outubro

Hélio Domingues de Oliveira, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Florêncio Rumano da Rosa, 77. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Benedito Inácio Marques, 65. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 28. Cemitério dos Amarais, em Campinas (SP).

Maria José Domingos dos Santos, 61. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.