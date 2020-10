Internautas criticam reaproximação de Raissa e Mirella após briga e peões levam nova punição em A Fazenda 12

31/10/2020 | 13:10



A sétima festa da 12ª edição de A Fazenda deu o que falar entre os internautas! Isso porque, após mais uma discussão que chocou o público na última quarta-feira, dia 28, as peoas Raissa Barbosa e MC Mirella parecem estar dispostas a acertar as contas e retomar a amizade.

Após a formação da roça, Mirella decidiu tirar satisfação com Raissa por conta das coisas que a atriz disse durante a dinâmica ao vivo da votação. A conversa, é claro, foi repleta de farpas e ataques verbais, principalmente por parte da MC, a quem os internautas acusaram de estar tentando desestabilizar a colega de confinamento:

- A gente vai conversar aqui! Você fala as coisas que quer ao vivo e f***-se? Você não sabe o que significa amizade! Você não tem prioridade para falar o que é amizade, porque não sabe. Você não tem coração! Você surta com todo mundo!, atacou a funkeira.

Raissa, por sua vez, se irritou com a provocação da peoa, e teve que ser isolada e acalmada por Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Mateus Carrieri:

- Ah, você vai falar que eu sou surtada? Vai tocar na minha ferida? Parabéns, palmas para você! Ela sabe que vou surtar! Ela sabe! Me solta! Não pode quebrar nada. Que raiva. Aí, meu Deus!

Durante a discussão, Stéfani Bays tentou separar as duas peoas, mas acabou sendo ignorada por ambas. Já na festa que ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 30, Jojo Todynho resolveu intervir e convocar uma reunião com as três colegas de confinamento, afim de botar um ponto final na história. Depois de ouvir um desabafo de Mirella, a dona do hit Que Tiro Foi Esse pediu que as quatro se encontrassem na casa da árvore na noite do dia seguinte para conversar - mas a proposta não foi vista com bons olhos pelos internautas.

No Twitter, fãs de Raissa criticaram a iniciativa de Jojo e a aparente reaproximação com Mirella, afirmando que não têm memória curta e que não iriam esquecer das palavras ríspidas que a funkeira dirigiu à ex-miss bumbum. De acordo com alguns internautas, a MC está tentando se reaproximar da atriz apenas porque as pessoas mais próximas de si já foram eliminadas.

Nova punição

A festa da última sexta-feira realmente rendeu aos peões - mas não apenas conversas e oportunidades de reconciliação. Na manhã deste sábado, dia 31, Jakelyne, Mirella e Raissa acabaram dormindo demais e perdendo o horário determinado para cuidar das vacas - o que resultou na punição dos confinados: 24 horas sem água encanada na sede da Fazenda.

A situação, é claro, gerou revolta em alguns peões, como foi o caso de Stéfani. A peoa, que realizava algumas tarefas ao lado de Mirella, desabafou sobre a falta de responsabilidade das meninas:

- Eu sabia que isso ia acontecer. Passei a noite acordada pra ninguém tomar punição. Não adiantou nada. Eu sei que não foi você, foram as três.