Com 2 gols de Benzema, Real Madrid goleia Huesca e assume a liderança do Espanhol

31/10/2020 | 12:33



Se patina na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol o Real Madrid embalou e chegou à liderança provisória ao golear por 4 a 1 o Huesca neste sábado, no estádio Alfredo Di Stéfano. O triunfo tranquilo foi assegurado com destaque do francês Karim Benzema, autor de dois gols.

O Real Madrid conquistou a segunda vitória seguida, depois de derrotar o Barcelona no clássico da rodada passada, no Camp Nou, e alcançou os 16 pontos. Na ponta, o time madrilenho soma dois pontos a mais do que a Real Sociedad, que, porém, ainda entra em campo no domingo diante do Celta de Vigo e pode recuperar o primeiro lugar. Ainda sem vencer no campeonato, o Huesca estacionou nos cinco pontos, e pode cair para a lanterna na oitava rodada.

No duelo, Sergio Ramos atingiu uma marca importante. O zagueiro e capitão do Real Madrid completou 500 jogos no Campeonato Espanhol. É o décimo jogador a atingir tal feito, e o terceiro defensor da lista, depois de Miquel Soler (504) e Manolo Sanchis (523).

Protagonista de uma polêmica com Vinicius Junior, Benzema, que teria dito para o companheiro Mendy que o brasileiro "joga contra nós", em vídeo divulgado pelo canal de televisão francês Telefoot, foi o nome do jogo. O atacante anotou duas vezes e ainda contribuiu com uma assistência.

O placar, porém, foi aberto por Hazard. O belga recebeu de Valverde e acertou um lindo arremate de longe para inaugurar o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo e deixar o time de Zidane mais aliviado, já que o Huesca vinha pressionando. Benzema apareceu aos 44 para ampliar, aproveitando falha da zaga.

A etapa complementar foi mais tranquilo para o Real, que marcou o terceiro gol no começo, aos oito minutos. No lance, após boa trama entre Benzema e Hazard pela esquerda, a bola chegou ao uruguaio Valverde, que chutou cruzado, com precisão.

Aos 29, o Huesca com David Ferreiro, mas a reação dos visitantes parou por aí. Nos acréscimos, Rodrygo, que havia entrado aos 15 minutos, bem como Vinicius Junior, acionou Benzema. O atacante anotou o quarto gol, seu segundo na partida, e selou o triunfo em casa.