Após cirurgia no coração, José Luiz Datena recebe alta e desabafa: - Salvaram a minha vida

José Luiz Datena recebeu alta do hospital na última sexta-feira, dia 30! Como você viu, o apresentador do Brasil Urgente passou por uma cirurgia no coração após sentir dores no peito. Felizmente, ele já está recuperado e bem.

- Meus amigos e minhas amigas. Saindo agora do Hospital Sírio Libanês, agradecendo ao Dr. Kalil, Dr. Davi, pessoas que com toda a equipe do Sírio me salvaram a vida. Estou muito feliz em estar com vocês de novo, saudade enorme de vocês. Graças a Deus eu estou junto com vocês de novo, sou muito grato a Ele e a vocês pelas orações. Fiquem com Deus, até mais!

Datena já tinha passado por uma cirurgia em janeiro deste ano, também para corrigir um problema no coração. Que bom que ele está recebendo o acompanhamento médico devido, não é?