Vídeo mostra Whindersson Nunes encantado e enlouquecido após beijar suposta affair

31/10/2020 | 11:10



Como você viu, Whindersson Nunes foi flagrado aos beijos com a estudante Maria Lina na última quarta-feira, dia 28. Na ocasião, o humorista estava em Manaus, no Amazonas, gravando um novo projeto para a Netflix. De início, só surgiram fotos do encontro do artista com a jovem - mas agora, um vídeo do momento foi disponibilizado pelo colunista Leo Dias.

Nas imagens, Whindersson e Maria trocam beijos e o ator fica completamente encantando e enlouquecido. Depois, eles se abraçam e trocam mais carinhos. O clima de romance era visível e totalmente perceptível, já que nenhum dos dois parecia ter a intenção de esconder o relacionamento.

Ainda de acordo com Leo Dias, Whindersson atendeu a todos os fãs que passaram pelo local. Essas pessoas, inclusive, teriam sido testemunhas da nova relação do comediante, já que também acabaram tietando Maria.

Vale lembrar que, embora não tenha assumido nada, esta é a primeira pessoa com quem Whindersson é visto desde o término de seu casamento com a cantora Luísa Sonza.