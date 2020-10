Rio deixa estágio de atenção, mas previsão é de chuva em todo o feriado

31/10/2020 | 10:36



Depois de uma sexta-feira de fortes chuvas, a cidade do Rio de Janeiro voltou ao estágio de mobilização às 8h45 deste sábado, 31. De acordo com o sistema Alerta Rio, não há previsão de intensificação da chuva nas próximas horas. Ontem a tempestade intensa provocou alagamentos e quedas de árvores, acionou as sirenes de emergência da Rocinha e fechou o Aeroporto Santos Dumont, onde chegam os voos da ponte-aérea Rio-São Paulo.

No momento, chove fraco em pontos isolados da cidade. A previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia, informa o Centro de Operações Rio (COR).

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há risco de haver ocorrências de alto impacto na cidade. Ontem o Rio chegou a entrar em estágio de atenção, quando uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Feriado chuvoso. A tradição de tempo fechado no feriado de Finados deve se manter no Rio.No domingo o tempo permanecerá instável, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do período. Na segunda-feira haverá redução da nebulosidade e da intensidade da chuva, mas o céu continuará nublado a parcialmente nublado.