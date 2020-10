Casada com Michel Teló, Thais Fersoza revela um de seus segredos para uma relação duradoura: - A gente sempre faz dessa forma

31/10/2020 | 10:10



Thais Fersoza deu uma dica bem legal para os seus seguidores do Instagram na última sexta-feira, dia 31. Nos Stories, a atriz contou que estava se preparando para um sextou de respeito com o marido, Michel Teló.

- Coloquei as crianças para dormir, já tive o meu momentinho e agora já estamos descendo para jantar e ter o momento sextou do casal.

A apresentadora explicou que isso faz parte da rotina do casamento, mesmo que às vezes a correria do dia a dia não contribua tanto.

- Já falei para vocês sobre isso, né? Eu coloco as crianças para dormir, fazemos orações, aí a gente vai ter um momentinho nosso e depois a gente descer para jantar o casal, entendeu? Valorizar esses momentos do casal, ter esses momentos... A gente está com fome? A gente está com fome. A gente quer jantar? A gente quer jantar. Mas agora a gente vai ajeitar a nossa janta e fazer uma refeição só nós dois juntos.

Thais fez questão de dizer que considera esse um dos segredos para uma relação duradoura.

- É muito gostoso valorizar esses momentos e achar essas brechinhas, sabe? Acho que esse é um dos segredos. Acho muito importante valorizar esses momentos só do casal. Então acho muito legal... E a gente sempre faz dessa forma. Agora é o nosso momento!

Legal, né?