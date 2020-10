Morre Sean Connery, famoso por interpretar James Bond

Da Redação



31/10/2020 | 09:57



Famoso por interpretar James Bond no cinema, o ator Sean Connery morreu na madrugada deste sábado, nas Bahamas, aos 90 anos. A informação foi divulgada pelo site BBC, que teria falado com familiares do ator.

Escocês, Connery foi o primeiro ator a dar vida ao agente secreto, atuando em seis filmes como o espião. Além do papel de James Bond, o ator ficou marcado em diversos outros personagens, como o pai de Indiana Jones.

Ganhou um Oscar, dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro em sua carreira. Além disso, foi ordenado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 2000.