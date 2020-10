Goleiro Ivan, da Ponte Preta, vai passar por cirurgia no punho

30/10/2020 | 22:11



Em momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai perder um dos seus principais jogadores por tempo indeterminado. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou que o goleiro Ivan vai precisar passar por uma cirurgia nos próximos dias por conta de uma lesão ligamentar no punho. O período de recuperação vai depender da avaliação após o procedimento.

Ivan tem 23 anos, sendo considerado uma joia do clube. Em 2019 sagrou-se campeão do Torneio de Toulon, na Franca, pela seleção sub-23, e depois participou do torneio Pré-Olímpico. Também foi convocado por Tite para a seleção principal para os amistosos contra a Colômbia e Peru. Em 2020, Tite o chamou para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Apesar desta parada, o goleiro mostrou tranquilidade para superar este obstáculo. "É claro que fico chateado, mas faz parte do ofício. Tenho plena confiança nos médicos e acredito que tudo vai correr bem. Depois é me empenhar muito na recuperação, para voltar o mais rápido possível, e ainda melhor", disse Ivan.

O goleiro já vinha com essa lesão há algum tempo, mas clube optou pelo tratamento convencional, conforme explicou o coordenador médico Felipe Abreu. "Inicialmente não se tratava de uma lesão cirúrgica e seguimos o tratamento convencional, conduta recomendada e adequada nestes casos. Porém, infelizmente, nesta quinta-feira ele passou por novos exames e novas avaliações de especialistas, e foi detectada a necessidade do procedimento cirúrgico", comentou o coordenador médico Felipe Abreu.

Agora resta saber quem será o goleiro no jogo da próxima segunda-feira, contra o Figueirense, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do primeiro turno da Série B. Isso porque Ygor Vinhas, o reserva imediato, vinha tratando de uma lesão na coxa. As outras opções são Luan e Guilherme.