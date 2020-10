Jogadores Anderson Rosa, Renan Dutra e Thiago Potiguar anunciam saída do São Caetano em meio à crise

Do Diário do Grande ABC



A debandada de jogadores do São Caetano aumentou seus números. Os mais recentes nomes do elenco a rescindirem seus contratos com o Azulão foram Anderson Rosa, Renan Dutra e Thiago Potiguar, com estes dois últimos já tendo acertado ida para o XV de Piracicaba. Especula-se que Rosa esteja na mira do Paraná para jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o lateral-direito Alex Reinaldo.

Desde o começo desta semana, outros cinco atletas anunciaram saída do clube: o goleiro Luiz Daniel, o zagueiro Sandoval, os volantes Guilherme Amorim e Gabriel Santos e o meia Emerson Santos.

O São Caetano passa por crise financeira e grupo formado por jogadores, integrantes da comissão técnica e funcionários em geral havia entrado em greve no dia 23, reclamando da falta de pagamento e de outros acertos financeiros há meses. O valor ganho pela conquista da Série A-2 do Paulistão 2020, ocorrida no dia 12, não foi repassado, por exemplo.

Na quinta-feira, em reunião com a presença dos atletas, representantes do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e com o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, ficou acertado que a diretoria irá realizar o pagamento referente ao mês de setembro até terça-feira. A expectativa de Nairo Ferreira de Souza é encontrar um investidor que assuma o comando da gestão e acerte o restante das dívidas.

O próximo jogo do Azulão é domingo, quando viaja para duelar com o Novorizontino pela décima rodada da Série D do Brasileirão.