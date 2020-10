Líder do grupo, Santo André Futsal se classifica para as quartas de final da Liga Paulista

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 22:06



O Santo André Futsal conquistou vaga na próxima fase da Liga Paulista de Futsal. Com o fim da etapa inicial da competição, o time ficou em primeiro lugar do Grupo 2, com nove pontos ganhos em cinco jogos. O bom desempenho o faz ir direto para as quartas de final.

Ele empatou a pontuação da chave com o Corinthians, sendo que os andreenses aparecem na frente por terem feito mais gols e o Timão terminou em segundo lugar. A equipe da Capital também se classificou para a fase eliminatória, mas segue para as oitavas de final, contra o N10 Jundiaí.

No mesmo grupo, o AD São Bernardo conquistou quatro pontos, ficando na quarta e última colocação.

Agora, nos playoffs da Liga Paulista de Futsal, o Santo André Futsal fica no aguardo do vencedor do confronto entre as equipes do Barão de Mauá/Ribeirão e do Yoka Milclean.