Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, ganha arena de lazer

Redação

Do Rota de Férias



30/10/2020 | 19:48



A partir de amanhã (31 de outubro), o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, poderá ser usado como arena de lazer pelos paulistanos. O espaço, que tem cerca de 100 mil m², estará disponível para a prática de esportes e atividades ao ar livre.

Arena de lazer no Sambódromo do Anhembi

A área de lazer será dividida em setores destinados a passeios e à prática de modalidades esportivas. A Arena Anhembi, conhecida como a Área de Concentração das alegorias durante o carnaval, tem 23 mil m² que serão destinados a atividades como skate, patins e patinetes.

Divulgação – Jose Cordeiro/ SPTuris. Sambódromo do Anhembi

Além disso, todo o perímetro em volta do Sambódromo do Anhembi será circundado por uma ciclovia, com 2 km de extensão. A pista da passarela do samba também servirá para a prática de caminhada e corrida.

Outra atração local é um totem com a frase “Eu amo SP”, que foi posicionado entre a Área de Concentração e a pista. Nele, será possível tirar fotos “instagramáveis” e observar toda a extensão do sambódromo.

História do Carnaval de São Paulo

Em alusão à história do Sambódromo do Anhembi, foi montada no setor J uma galeria em homenagem ao Carnaval de São Paulo, com uma exposição de fotos de desfiles que aconteceram ali nos últimos anos. No local, também estará disponível um QRCode, que direcionará os visitantes, por meio de seus smartphones, à página na internet que conta história completa do local, ilustrada por fotos e outros conteúdos interativos.

Fora isso, no espaço do entorno das arquibancadas também haverá atrações. Na parte de trás do setor B, por exemplo, foi montada uma área de food trucks, que oferecerão opções de comidas variadas. Pela Arena Anhembi, circularão dois carrinhos de pipocas e bebidas.

Acesso e protocolo sanitário

Para acessar as dependências da Arena Anhembi o público deverá se direcionar ao portão de entrada, localizado na Rua Milton Rodrigues, onde haverá um painel de led saudando os visitantes e que trará mensagens de prevenção ao novo coronavírus. Na mesma entrada, haverá um totem de álcool gel e colaboradores identificados para auxiliar e orientar os usuários, além de aferirem a temperatura corporal.

A lotação máxima permitida será de 60% da capacidade do espaço, sempre tendo como diretriz o distanciamento social recomendado de 1,5m entre as pessoas. Os banheiros comuns e com acessibilidade universal serão constantemente higienizados por agentes de limpeza.

Serviço

Arena de Lazer Sambódromo Anhembi

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 18h.

Obs.: Nos dias em que houver evento privado no Sambódromo Anhembi, a Arena de Lazer não funcionará. A programação estará disponível aqui.

Estacionamento: R$ 10, com acesso ao portão 38, na Av. Olavo Fontoura.

Obs.: O valor em dias de evento no Pavilhão de Exposições será de R$ 40 reais para participantes e visitantes da Arena de Lazer.

Locação de bikes: Haverá aluguel de bicicletas, triciclos, long-boards e patins. Os preços variam dos R$ 10 a R$ 30, dependendo do equipamento e o tempo utilizado.

Food trucks: No espaço da Arena de Lazer, três food trucks estarão à disposição dos visitantes, atrás do setor B.

Espaço Pet: A inauguração ocorrerá dia 13 de novembro.

Exposição do Carnaval: A entrada será gratuita, e a exposição abrirá e fechará com a Arena de Lazer, das 8h às 18h.

Como chegar

Metrô

As estações mais próximas da Arena de Lazer Sambódromo Anhembi são:

Estação Portuguesa-Tietê (Linha 1 – Azul) – 1,5 km aproximadamente

Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 3 – Vermelha) – 4,5 km aproximadamente

Ônibus

Linha 9717-10 (Santana / JD. Almanara) – A partir da estação Carandiru do metrô.

Táxi/Transporte por aplicativo

A Rua Professor Milton Rodrigues é indicada para embarques e desembarques de táxi ou transporte por aplicativo.