Halloween – Sete lugares “mal-assombrados” no Reino Unido

Quando o outono chega, entre setembro e novembro, boa parte do Hemisfério Norte ganha um clima especial. As árvores ficam avermelhadas e, aos poucos, começam a secar. Não demora para uma atmosfera sinistra tomar conta dos mais variados ambientes e dar clima ao Halloween, celebrado principalmente nos Estados Unidos.

Há outros países, porém, que há muito tempo atraem turistas nessa época ávidos por conhecer lugares “mal-assombrados”. É o caso de algumas nações do Reino Unido, como Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Lugares mal-assombrados no Reino Unido

Para quem curte histórias assustadores, confira sete destinos que valem a visita no Reino Unido.

Raynham Hall, em Norfolk – Inglaterra

Em Norfolk, os “caçadores de fantasmas” podem visitar o Raynham Hall. Construído em 1619, o casarão ficou famoso pelas supostas aparições da “Brown Lady’, ou ‘Dama de Castanho de Raynham Hall’.

Em 1936, dois visitantes conseguiram até tirar uma foto que capturou a forma do possível espírito que assombra o local.

Muncaster Castle, em Cumbria – Inglaterra

Uma vez na Cumbria, reserve um passeio pelo Castelo de Muncaster, onde muitas pessoas relataram ter visto aparições perturbadoras, sobretudo na misteriosa sala de tapeçaria. Você pode explorar o Grande Salão, a Biblioteca, a Sala de Jantar e a Sala de Estar para se encantar com a magnitude da arquitetura do castelo.

Neste fim de semana, inclusive, será realizado por lá o Halloween do Castelo de Muncaster. O evento inclui uma exibição de corujas durante o crepúsculo, uma ‘casa de horror’ e um passeio guiado ao redor da fortaleza.

Ancient Ram Inn, em Gloucestershire – Inglaterra

Na cidade de Wotton-under-edge, o antigo pub de Ancient Ram Inn, construído no século 12, é frequentemente descrito como a casa mais mal-assombrada da Grã-Bretanha.

Diz a lenda que o bar foi erguido em um local onde acontecia um ritual pagão. Há quem garanta que o espírito de uma mulher acusada de bruxaria e queimada na fogueira nos anos 1500 ainda perambula e assombra o local até hoje.

Embora o pub tenha finalizado seus últimos pedidos há muitos anos, o local continua popular entre os turistas “caça-fantasmas”.

Fera de Bodmin em Bodmin Moor – Cornwall

O Vale de Bodmin Moor deu origem à ‘Fera de Bodmin’, lenda local baseada em inúmeras aparições de um ‘gato preto parecido com uma pantera’, com olhos amarelos penetrantes e um apreço por gado.

O local é cercado de mistérios, pois é lar também de círculos de pedras pré-históricas, monumentos de pedras monolíticas e uma série de fazendas medievais.

Legoland, em Windsor – Inglaterra

Além de oferecer uma ótima experiência para toda a família, com 55 atrações e shows ao vivo, o Halloween do Legoland Windsor Resort está preparando um evento assustador para todos os monstrinhos.

O parque temático promoverá a experiência até 8 de novembro, com direito a festas de vampiros e uma série de outras atividades.

Beco de Mary King, em Edimburgo – Escócia

Diz a lenda que esta área de Edimburgo, capital da Escócia, foi abandonada depois de um surto de peste em 1645, criando um labirinto de ruas subterrâneas, casas e becos vazios sob a Royal Mile (rua mais turística da cidade).

Para sentir o gostinho dessa lenda britânica, há passeios de uma hora que exploram as ruas subterrâneas e esquinas do Beco de Mary King, onde você pode até dar de cara com um ‘Plague Doctor’ com máscara de bico de corvo.

Margam Country Park, em Glamorgan – País de Gales

Situado em uma área de mil hectares de terra em Margam Country Park, no sul do País de Gales, o Castelo Margam é mais uma grande construção gótica assombrada do Reino Unido.

Apesar de sua bela arquitetura, o local é marcado por muitos contos assustadores a seu respeito. Duas situações sobrenaturais foram relatadas lá: o aparecimento do espírito persistente de um ex-guarda e fantasmas de crianças dando gargalhadas.

O que você precisa saber antes de ir ao Reino Unido

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis