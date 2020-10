Estados Unidos ultrapassam 9 milhões de casos de Covid-19

30/10/2020 | 19:19



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta sexta-feira, 30, 9 milhões de casos de covid-19. De acordo com a plataforma da universidade americana Johns Hopkins, o país registra, até hoje, 9.007.298 de contaminações. O número de mortes no país é de 229.293.

Ainda de acordo com a Johns Hopkins, os EUA continuam a ser o país mais atingido pela pandemia em números absolutos, seguido por Índia (8.088.851 de casos), Brasil (5.494.376), Rússia (1.588.433) e França (1.327.853).

Na Itália, o recorde de casos diários registrados no país foi renovado pela quarta vez seguida nesta semana. Com 31.084 contaminações por covid-19 e 199 mortes registradas nas últimas 24 horas, o país totaliza agora 647.674 casos e 38.321 mortes em decorrência da doença.

A Espanha também registrou um novo recorde de casos diários nesta sexta-feira, com 25.595 casos registrados nas últimas 24 horas, de acordo com dados do ministério da Saúde. O recorde anterior era desta quinta-feira (29) quando foram registrados 23.580 casos confirmados no país. Desde o início da pandemia, foram identificados 1.185.678 casos de covid-19 e 35.878 mortes.

No Japão, dados do ministério da Saúde apontam que o país ultrapassou a marca de 100 mil casos do novo coronavírus confirmados desde o início da pandemia. Com 808 casos nas últimas 24 horas, o país totaliza 100.430 contaminações e 1.755 mortes.