Schalke 04 só empata com o Stuttgart e soma seis jogos sem vitória no Alemão

30/10/2020 | 19:08



O Schalke 04 continua sem vitória no Campeonato Alemão. O time de Gelsenkirchen só empatou, nesta sexta-feira, com o Stuttgart, por 1 a 1, em duelo válido pela abertura da sexta rodada. O time chegou apenas aos dois pontos ganhos, em 17º e penúltimo lugar, enquanto seu adversário é o quarto colocado, com nove pontos.

Em um jogo bem disputado, o Stuttgart aproveitou a falta da pressão dos torcedores do Schalke no bonito estádio de Gelsenkirchen para procurar também o ataque. Com isso, várias chances foram criadas por ambos os lados.

O Schalke abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. O grandalhão Malick Thiaw aproveitou bola alçada da direita, em cobrança de falta, e fez um belo gol de cabeça para a equipe da casa. O empate do Stuttgart só veio aos 11 minutos do tempo final, quando o argentino Nicolas Gonzalez cobrou com eficácia uma penalidade máxima.

Mais cinco jogos da sexta rodada estão previstos para este sábado, com destaque para a participação dos líderes. O RB Leipzig, dono de 13 pontos, joga como visitante diante do Borussia Moenchengladbach.

Bayern de Munique e Borussia Dortmund, cada um com 12 pontos, terão pela frente, também fora de casa, Colônia e Arminia Bielefeld.