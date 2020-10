44ª Mostra: Veja os 15 filmes finalistas do Troféu Bandeira Paulista

30/10/2020 | 18:58



Uma importante tradição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi mantida, mesmo na atual versão online: o voto do público. É o que destaca o evento desde sua criação, em 1977, quando Leon Cakoff desafiou a ditadura militar, que não permitia a população eleger seus políticos. A Mostra, portanto, era um dos poucos lugares onde uma votação era bem-vinda.

Nos últimos anos, a avaliação do público auxilia na escolha dos filmes que participam da Competição Novos Diretores e serão avaliados por um júri especializado - os longas vencedores receberão o Troféu Bandeira Paulista, uma criação da artista plástica Tomie Ohtake.

Nesta 44ª edição da Mostra, o público que acompanhou os filmes pela internet montou, como de hábito, uma seleção heterogênea - na lista de 15 finalistas, há desde documentários como 17 Quadras, de Davy Rothbart, que acompanha ao longo dos anos a tragédia de uma família que vive em Washington (a 17 quadras do centro do poder) até ficções que mostram ritos de passagem - como Mosquito, do João Nuno Pinto, sobre o soldado português que luta na Primeira Guerra Mundial na África, período em que descobre suas fragilidades e também sua força.

O júri é formado pelo diretor Felipe Hirsch, que transita no teatro e no cinema, pela produtora Sara Silveira, nome fundamental da produção cinematográfica brasileira, e de Cristina Amaral, uma das principais montadoras de filmes do País. Os premiados por esse trio serão conhecidos no dia 4 de novembro, durante a cerimônia de encerramento da 44ª Mostra, que ocorrerá às 20h, no palco da área externa do Auditório Ibirapuera, antecedendo a exibição do filme de encerramento.

Os filmes mais votados pelo público:

17 Quadras, de Davy Rothbart (EUA)

Al- Shafaq - Quando o Céu se Divide, de Esen Isik (Suíça)

Casulo, de Leonie Krippendorff (Alemanha)

Chico Rei Entre Nós, de Joyce Prado (Brasil)

De Volta Para Casa - Marina Abramovic e Seus Filhos, de Boris Miljkovic (Sérvia)

Eyimofe (Esse é meu desejo), de Arie Esiri e Chuko Esiri (Nigéria)

Feels Good Man, de Arthur Jones (EUA)

Filho de Boi, de Haroldo Borges (Brasil)

Josep, de Aurel (França, Espanha e Bélgica)

Mãe de Aluguel, de Jeremy Hersh (EUA)

Mar de Dentro, de Dainara Toffoli (Brasil)

Mosquito, de João Nuno Pinto (Portugal, Brasil e França)

O Livro dos Prazeres, de Marcela Lordy (Brasil e Argentina)

Problemas com a Natureza, de Illum Jacobi (Dinamarca e França)

Valentina, de Cássio Pereira dos Santos (Brasil)