Com 16 anos de casados, Luciano Huck e Angélica trocam declarações

30/10/2020 | 18:51



Luciano Huck publicou uma declaração romântica para Angélica, na manhã desta sexta-feira, 30. O casal completa 16 anos de casados e o apresentador compartilhou a comemoração.

No seu perfil do Instagram, o apresentador do Caldeirão do Huck postou uma foto da sua esposa vestida de noiva, no dia em que eles celebraram a união em uma cerimônia religiosa, em 30 de outubro de 2004.

"Esta foto registra a melhor escolha da minha vida; casar com ela. Lá se vão 16 anos, o mundo mudou e eu também. Para mim, a mulher mais incrível, sensata e sensível, inteligente e divertida, talentosa e equilibrada, e a gargalhada mais gostosa do planeta", escreveu ele na legenda.

"Ela me faz tão bem, que me ajuda a tentar ser melhor hoje do que eu era ontem. Amor infinito", completou. Nos comentários, Angélica retribuiu o carinho do marido: "Te amo sempre".

Além disso, a apresentadora também comemorou o aniversário de casamento, através de uma postagem no seu Instagram. "Amar é confiar em alguém, estar ao lado de alguém, estar pronto a ouvir com o coração generoso por nenhuma outra razão que não o amor".

"Nosso encontro é especial, é lindo, é forte (...) Te amo bravamente", escreveu.

O casal recebeu diversos comentários de felicitações. "Parabéns! E que venham muitos outros com essa mesma felicidade", disse Fátima Bernardes, "Maravilhosos! Saúde!", comentou a cantora Sandy.