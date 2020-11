Leitura abre asas para a imaginação

Vinícius Castelli

Iniciar uma leitura é embarcar em uma nova viagem. Abre as portas e janelas para a imaginação, faz conhecer personagens e histórias maravilhosas. Para Elisangela dos Santos Meira, escritora e professora de língua portuguesa de Mauá, entre os benefícios da leitura ainda quando se é criança, estão o desenvolvimento da escrita e dos assuntos relacionados à linguagem de modo geral.

Além disso, ela cita a “beleza do descobrimento das emoções, do espaço que se abre para a criatividade e para a imaginação. A leitura aponta os primeiros caminhos para a resolução de questões do cotidiano da criança, como o brincar, o estudar e as questões internas do ser em formação”, diz.

A professora explica que o cérebro precisa ser estimulado, e quanto mais estímulos da leitura receber, terá muitas de suas habilidades desenvolvidas. “A criança que lê levará consigo os benefícios destas vivências para a vida adulta.”

Para a professora, a leitura pode fazer surgir o escritor, o ator, o jornalista, o astronauta, a bailarina, o professor. “É nisso que reside todo o fascínio da leitura. Você pode se tornar quem você quiser ser e sonhar.”

Na última quinta-feira (29) foi comemorado o Dia Nacional do Livro. A data foi escolhida para homenagear o dia da fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1810.

Segundo a CBL (Câmara Brasileira do Livro), o hábito da leitura está crescendo no Brasil. Tanto que em 2019 foram vendidos 434 milhões de livros, o que representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

DICAS

Aplicativo de e-books, o Skeelo está com projeto para incentivar a leitura. E para isso, oferece diversos títulos gratuitos para ler no smartphone ou tablet. Entre eles estão obras infantis escritas por Monteiro Lobato, como Memórias da Emília, O Saci e Reinações de Narizinho.

Para quem usa o aparelho e leitura Kindle e tem conta na loja virtual Amazon, há várias obras que podem ser lidas de graça. Entre elas estão O Pequeno Livro de Hai-kais do Menino Maluquinho, do escritor Ziraldo, e O Relógio Que Perdeu a Hora, de Flávio Colombini.