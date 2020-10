No Instagram, Andressa Suita diz que os filhos estão na casa do pai, Gusttavo Lima

30/10/2020 | 17:11



Andressa Suita já havia negado de que estaria proibindo Gusttavo Lima de ver os filhos, Gabriel e Samuel, após a separação. Nesta sexta-feira, dia 30, a influenciadora acabou revelando que os filhos estavam na casa do cantor ao conversar com os seguidores nos Stories do Instagram:

- Bom dia! [Vou] Aproveitar que as crianças foram para a casa do pai logo cedo e vou tirar meus trabalhos da frente. Já estou maquiada, com cílios postiços.

Ainda, na última quinta-feira, dia 29, Andressa aproveitou que os filhos tinham ido dormir cedo para pedir indicações de filmes para os seguidores:

- Gente, agora me ajuda, já que eu estou com tempo, crianças dormindo, me dá aí uma dica de filme para eu assistir. Tem tanto tempo que não faço isso. Se alguém tiver um filme bom para me indicar, coloca aí na direct.

Depois, Suita publicou um Storie mostrando que o filme Quarto de Guerra, que fala a história de uma mulher que tenta salvar um casamento em crise, foi o escolhido. No entanto, o vídeo foi apagado por Andressa.