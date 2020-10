Eita! Após ter conta hackeada, Maria Zilda Bethlem entrega testes do sofá da Rede Globo

30/10/2020 | 17:10



Depois de fazer alguns apelos nas redes sociais por ter sido hackeada, Maria Zilda Bethlem voltou com tudo a fazer as suas lives no Instagram, mas como ela não conseguiu recuperar ainda a conta, preferiu abrir um novo perfil para continuar com as suas transmissões.

E na última quinta-feira, dia 29, a atriz acabou deixando escapar algumas coisas que já viu sobre a seleção de novos atores da Rede Globo.

Eu sei muito bem como aquilo funcionava. Não é o teste do sofá, é o teste do c*.

Eita! A conversa só surgiu porque Oscar Magrini, que era o entrevistado, falou sobre seus trabalhos e fez uma observação sobre os papéis que costuma desemprenhar por ter os seus 59 anos de idade. Maria Zilda acabou rebatendo o ator comentando que quem tem espaço nas novelas são as pessoas mais jovens.

Meu amor, mas eles acham que não dá ibope. Dá ibope quem tem like no YouTube, quem tem o p***o grande e quem dá o r**o para o diretor. Você sabe disso.

Magrini também acabou não tendo papas na língua e concordou com o posicionamento de Maria Zilda que por sua vez colocou ainda mais lenha na fogueira.

Você trabalho na TV Globo muitos anos e eu também. Eu entrei na Globo em 1975. Você não vai dizer para mim que eu não sei como aquilo funciona. Até porque eu fui casada com diretor.

Depois de tudo isso, as redes sociais da atriz começaram a encher de comentários de fãs indignados e horrorizados com os desabafos! Que babado, hein...