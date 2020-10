Rio de Janeiro, Gramado e Praia do Forte abrigam os melhores spas do Brasil

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



30/10/2020 | 16:18



Os spas do hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, e Kurotel, em Gramado (RS), foram apontados como os melhores do Brasil nas categorias hotel, resort e médico, respectivamente, na edição 2020 do World Spa Awards.

A premiação, uma das mais importantes do setor, celebra a excelência em turismo de spas em todo o mundo, tendo como base a votação de profissionais que trabalham na indústria de spa – executivos, operadoras de turismo, agentes, mídia – e pelo público em geral.

Melhores spas do Brasil

O Anantara Spa, do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, foi eleito não apenas o melhor spa de resort do Brasil, mas também da América Latina. O local inclui espaço de relaxamento com duas jacuzzis, piscina, circuito de água quente e fria, ofurô, tanque de água gelada e saunas a vapor e seca.

Divulgação Anantara Spa, do Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Com tratamentos que combinam a tradição oriental com produtos naturais e ingredientes locais, como o dendê, o local é um refúgio de relaxamento na famosa praia baiana. Um dos destaques é o Element of Praia do Forte, tratamento realizado com uma máscara corporal de dendê, combinando massagem de óleo aquecido e pindas de ervas aromáticas.

O spa do Belmond Copacabana Palace, por sua vez, conta com sauna seca e a vapor, salas de tratamentos e suíte de massagem dupla com banheira. Eleito como o melhor spa de hotel do Brasil, o local promove massagens relaxantes e terapias com produtos típicos do Brasil, como açaí, guaraná e argila branca da Amazônia.

Ligado ao bem-estar, o Kurotel mantém-se no topo da lista como o melhor spa médico do Brasil e um dos mais aclamados do mundo. O centro de saúde conta com clínica, circuito de águas, terapias premiadas e boas acomodações.

Melhores spas do mundo

O World Spa Awards apontou ainda os melhores spas do mundo. Na categoria hotéis, o vencedor foi o Palace Spa do Gstaad Palace, na Suíça. O HARNN Heritage Spa do InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, no Vietnã, ficou com o prêmio de melhor spa de resort do planeta. A celebração ainda destacou Dubai, nos Emirados Árabes, como o melhor destino do mundo para os fãs de spas.