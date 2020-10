Luciano Huck celebra 16 anos ao lado de Angélica e compartilha foto nas redes sociais

30/10/2020 | 15:10



Luciano Huck e Angélica estão comemorando nesta sexta-feira, dia 30, mais um ano de casamento. Já são ao todo 16 anos de união e o apresentador fez questão de compartilhar uma foto deles nas redes sociais para se declarar à sua amada.

Esta foto registra a melhor escolha da minha vida: casar com ela. Lá se vão 16 anos, o mundo mudou e eu também. Para mim, a mulher mais incrível, sensata e sensível, inteligente e divertida, talentosa e equilibrada, e a gargalhada mais gostosa do planeta. Ela me faz tão bem, que me ajuda a tentar ser melhor hoje do que era ontem. Amor infinito!

E claro que teria uma comemoração para este momento tão especial. Angélica compartilhou com seus seguidores que os dois decidiram se hospedar para comemorar o momento no mesmo hotel onde tudo começou, no Copacabana Palace.

Lembrando que Luciano Huck e Angélica são pais de Joaquim de 15 anos de ida, Benício de 12 anos de idade e de Eva, de 8 anos de idade. Desejamos muito amor ao casal!