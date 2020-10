David Beckham assina acordo milionário com a Netflix para série documental

30/10/2020 | 15:10



David e Victoria Beckham formam um dos casais mais duradouros do showbiz, e agora os fãs poderão acompanhar com detalhes a história de amor entre eles. De acordo com o jornal The Sun, David fechou um acordo de 16 milhões de libras, ou seja, cerca de 118 milhões de reais, com a Netflix para a produção de uma série documental sobre sua vida.

Com fotos e vídeos nunca vistos antes da intimidade do ex-jogador de futebol, a série trará um destaque especial sobre a família Beckham, desde o início do romance entre Victoria e David, lá nos anos 90, até depoimentos dos filhos do casal, Brooklyn, Romeo, Cruz e a caçula Harper.

Uma fonte deu detalhes ao jornal sobre o que esperar dos episódios:

- A família de David é formada por grandes arquivistas; eles têm documentado com orgulho sua carreira desde que ele era um menino e mantiveram todos os recortes dos jornais locais, registros escolares e fotos da equipe ao longo dos anos. Há até algumas filmagens clássicas de vários aniversários, natais e ocasiões especiais, bem como alguns insights hilariantes sobre os primeiros encontros de David e Victoria.

Mesmo ainda sem data confirmada, o The Sun adiantou que a produção só deve estrear a partir de 2022.