Polícia Militar Ambiental apreende 63 animais silvestres em cativeiro em Diadema

30/10/2020 | 14:35



A Polícia Militar Ambiental do Grande ABC apreendeu 63 animais silvestres na garagem de uma residência, em Diadema.

Os agentes chegaram até o local após receber denúncia sobre aves em cativeiro. No local, a equipe encontrou várias gaiolas penduradas na garagem e outros cômodos da residência e constataram que o autuado não possui autorização do órgão competente para manter as aves em cativeiro.

Os animais foram apreendidos em termo próprio e destinados ao Cras Pet Tietê. No relatório foram listados 17 trinca ferro, 13 canários da terra, 7 tico tico, 16 coleirinho, 5 tiziu, 5 galos da campina e 1 xexeu de bananeira. Nenhum deles consta na lista de animais em extinção.O indivíduo que estava no local terá de pagar multa no valor de R$ 32 mil.