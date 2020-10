Moradores se queixam de furtos na Vila Guiomar

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 14:36



Moradores da Vila Guiomar, em Santo André, se queixam de casos recorrentes de furtos às suas residências. Os munícipes afirmam que na vizinhança existem alguns locais onde pessoas se reúnem para o consumo de drogas e acreditam que isso esteja relacionado aos crimes.

No último final de semana, a residência da aposentada Olívia Bogari, 85 anos, foi invadida duas vezes. Na tarde de sexta-feira, levaram o botijão de gás. Na madrugada de domingo, o alvo foi o relógio de luz. A casa toda ficou sem fornecimento de energia elétrica e além do transtorno, a Enel Distribuição São Paulo, responsável pelo abastecimento de energia elétrica no Grande ABC, teria dado um prazo longo para recolocação do medidor e restabelecimento do fornecimento.

“Já entraram na minha casa, que fica nos fundos da casa da minha tia. Só não levaram nada, porque temos grades”, relatou a confeiteira Aline Cristina Bogar, 39. “Tem sido muito frequente. Na casa da vizinha já invadiram cinco vezes, mas ela tem medo de denunciar, porque as pessoas estão sempre por aqui”, completou.

Em nota a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo informou que o policiamento na região da Vila Guiomar é realizado de forma ostensiva e preventiva pelo 10º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) e será intensificado. Que a corporação realiza periodicamente a análise dos índices criminais para estabelecer planos de prevenção de delitos e mantém contato permanente com a população através do Programa "Vizinhança Solidária", que já está instituído neste bairro.

Ainda de acordo com o comunicado, de janeiro a setembro de 2020, as ações conjuntas das polícias resultaram prisão ou apreensão de 103 pessoas. Em igual período, 113 veículos foram recuperados pelo 4º DP de Santo André. “A Polícia Civil não localizou registro da ocorrência mencionada pela reportagem com os dados fornecidos”, conclui a nota.

Sobre a demora para restabelecimento da energia elétrica, a Enel informou que uma equipe foi ao local na terça-feira e realizou a ligação provisória na unidade consumidora. Segundo o comunicado, é necessário que o cliente faça adequações no padrão de entrada do medidor para, posteriormente, a distribuidora concluir o serviço de ligação definitiva. “A distribuidora esclarece também que houve um equívoco no processo de atendimento prestado à consumidora pelo Call Center sobre o processo de regularização do medidor.”