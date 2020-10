30/10/2020 | 14:10



Desde que assumiram o namoro, em abril de 2020, Sasha Meneghel e João Figueiredo adoram trocar declarações apaixonadas nas redes sociais! E além de momentos atuais a dois, eles também curtem relembrar outras situações juntos, mesmo antes de começarem a namorar. Em uma foto compartilhada no Instagram de Figueiredo, os dois aparecem cozinhando juntos com as amigas Maju Trindade e Cristiana Khury:

Se eu disser que a gente cozinha bem, vocês acreditam?, escreveu o cantor na publicação.

Sasha então comentou dizendo que estava com saudades do dia da foto. João ainda respondeu um comentário entregando o que eles estavam cozinhando:

Macarrão de abobrinha vegano, com um molho surreal de bom.