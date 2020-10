Canal OFF estreia oitava temporada de 'Mundo Medina'

Da Redação



30/10/2020 | 12:20



A oitava temporada de "Mundo Medina" estreia no Canal OFF nesta segunda-feira, dia 2 às 21h. O programa vai mostrar como a pandemia da Covid-19 impactou a vida do bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina. Mesmo com cancelamento das competições, o surfista não perdeu o ritmo e continuou treinando em casa com o foco em 2021. A temporada mostra essa nova rotina imposta e o dia a dia de Medina com sua família e amigos.

"Gravar essa nova temporada foi desafiadora. No começo conseguimos viajar para Marrocos antes da pandemia se espalhar pelo mundo, mas logo depois começaram os lockdowns e as fronteiras fecharam. Por isso, tivemos que focar mais no Brasil, em Maresias, onde Gabriel mora", explica Henrique Daniel.

"Por mais que a gente já tenha gravado lá, o dia a dia dele é muito intenso e está sempre acontecendo alguma coisa nova que conseguimos registrar. O início do namoro com a Yasmin (Brunet), por exemplo, foi muito bacana e uma grande transformação na vida do Gabriel. Além de mostrar o processo como ele e a família estão encarando a pandemia", diz Henrique. "Acredito que será uma temporada que deixará um gostinho de quero mais para 2021", reforça.