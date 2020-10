Canal da Galinha Pintadinha estará em evento em prol do Ballet de Paraisópolis

30/10/2020 | 12:05



A Galinha Pintadinha, pelo canal Ninho das Mães no YouTube, firmou parceria com o projeto Arrase com Amor, da preparadora física Jacque Ruscitto, para exibição de uma aula online no sábado, 31. A "live" será transmitida a partir das 10h pelo canal do projeto Instagram.

O Arrase com Amor tem como objetivo viabilizar ações e conquistar visibilidade para outros programas de cunho cultural e social, principalmente em comunidades carentes e em regiões de maior vulnerabilidade aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

A escolha pelo primeiro beneficiário, o Ballet Paraisópolis, se deu em virtude da indicação do muralista Eduardo Kobra e, juntamente com a diretora do grupo, Mônica Tarragó, o "aulão" de Barre Fit, método criado pela preparadora física que mistura balé, pilates e funcional, ganhou forma, e toda a verba arrecadada durante o evento será destinada ao Projeto Ballet Paraisópolis, de São Paulo.

A ideia inicial, segundo a companhia, é investir na realização da sua primeira exposição fotográfica e na compra de presentes de Natal. "Desde a fundação do Ballet Paraisópolis, em 2012, partimos do princípio de que não podemos fazer nada sozinhos. Precisamos do apoio financeiro, intelectual, material e de divulgação para darmos continuidade ao nosso trabalho e para engajarmos e beneficiarmos um número cada vez maior e melhor de novos alunos", disse Mônica Tarragó, diretora do Ballet Paraisópolis.

Assim, com intuito de contribuir para o fomento e a expansão de ações como essa, a Galinha Pintadinha irá ajudar na produção geral e promoverá uma série de exibições em suas mídias sociais com dicas de atividades físicas personalizadas especialmente para as fãs do canal Ninho das Mães, apresentadas por Jacque Ruscitto. O conteúdo vai ao ar na mesma semana, e será, também, um convite para que as pessoas participem do evento contribuindo com doações.

"Apoiar essa iniciativa é, acima de tudo, uma forma de agradecer e valorizar o Ballet de Paraisópolis, assim como tantos outros projetos grandiosos e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de levar música, cultura e esperança a tantas crianças", ressalta Lilian Alves, da Bromélia Produções, dona da marca infantil.

Durante a "live", os participantes terão uma aula com técnicas de maquiagem, dicas de nutrição, exibição de trilha sonora exclusiva e, ainda, concorrerão a sorteios. Jacque Ruscitto, mentora do projeto Arrase com Amor, reforça seu engajamento: "meu desejo é que seja o primeiro evento de muitos e que eu realmente seja instrumento de solidariedade entre minhas alunas e o Ballet de Paraisópolis".

Para participar, basta doar qualquer valor no link:

(https://linktree.com.br/new/JACQUERUSCITTO)