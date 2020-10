Após passar pela terceira cirurgia, Buddy Valastro vai voltar a trabalhar - mas sem usar as mãos

30/10/2020 | 11:42



Após passar pela terceira cirurgia na mão direita, Buddy Valastro vai voltar a trabalhar! Mas calma, o confeiteiro não vai literalmente colocar a mão na massa, mas sim, vai participar de um evento virtual nesta sexta-feira, dia 30, junto com o CEO da Goldbelly, chamado Joe Ariel. O Cake Boss vai se juntar a ele para uma transmissão especial de Dia das Bruxas em que ambos irão ensinar, por meio do Zoom, a fazer Franken cakes, ou seja, bolos temáticos de Halloween - como este que você logo no fim da matéria!

Porém, segundo informações do TMZ, Buddy só deve participar do evento instruindo uma pessoa de sua equipe e não irá fazer parte do processo de criação dos bolos. Ou seja, o confeiteiro vai apenas supervisionar o trabalho durante a live.

Ainda há uma longa jornada de recuperação para o cozinheiro. Após sofrer um acidente terrível com um equipamento de boliche, Buddy revelou detalhes e disse que agonizou por cinco minutos ao ficar com a sua mão direita presa. Depois, ao receber cuidados médicos, ele passou por três cirurgias - e não tem certeza ainda se algum dia voltará a trabalhar.

Tenso, né?