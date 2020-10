Kim Kardashian ganha holograma do pai com mensagem emocionante em seu aniversário de 40 anos

30/10/2020 | 11:10



Kanye West deu um presente épico de aniversário para a esposa Kim Kardashian. Para celebrar o fato da empresária ter completado 40 anos de idade, o rapper encomendou um holograma do pai da amada, Robert Kardashian, que morreu em 2003 vítima de um câncer no esôfago. Nas redes sociais, Kim está sempre falando do pai e compartilhando fotos do patriarca da família Kardashian em seu Instagram. Vale lembrar que Robert era um famoso advogado, que ficou ainda mais conhecido por fazer parte do time de defesa de O.J. Simpson em 1994.

Na internet, a socialite falou sobre a surpresa de Kanye e o quanto o presente foi especial para ela.

Holograma vindo do céu. Para o meu aniversário, Kanye me deu o presente mais atencioso da minha vida. Uma surpresa especial vinda do céu. Um holograma do meu pai. É tão real e assistimos várias vezes, recheadas de lágrimas e emoção. Eu nem consigo descrever o que isso significa para mim, minhas irmãs, meu irmão, minha mãe e nossos amigos próximos que testemunharam isso conosco. Muito obrigada, Kanye, por essa memória que irá durar uma vida inteira.

A mensagem de Robert para a filha, inclusive, foi bem emocionante.

- Feliz aniversário, Kimberly! Olhe para você... você está com 40 anos [de idade] e cresceu muito. Você está linda, assim como era quando criança. Eu olho por você e por suas irmãs e irmão e filhos todos os dias. Às vezes eu deixo algumas dicas de que estou por perto, como quando você escuta que alguém fez um grande peepee [xixi], ou quando você faz um grande peepee. Lembra de quando eu levava você para a escola, na minha Mercedes pequena, e ouvíamos a essa música juntos? [Who Put The Bomp, de Barry Mann, começa a tocar].

No vídeo, o advogado ressalta todos os sucessos da vida de Kim.

- Eu tenho tanto orgulho da mulher que você se tornou, Kimberly. E de tudo que você conquistou. Todo o seu trabalho e os negócios que você construiu são incríveis. Mas o mais impressionante é o seu comprometimento em se tornar uma advogada e carregar o meu legado. É um caminho difícil e longo, mas vale a pena. E eu estou com você em todos os seus passos. A forma como você se conecta com as suas origens e apoia os armênios significa tanto para mim. Você tem orgulho de ser armênia. E eu sou um pai orgulhoso de uma armênia. Mas a coisa mais linda que já testemunhei, é ver você aumentando a sua família.

E termina com um recado para a família Kardashian.

- Você se casou com o homem mais genial do mundo inteiro, Kanye West. E você é a mãe mais incrível para os seus quatro lindos filhos, e eles são perfeitos. Continue fazendo o que você está fazendo, Kimberly. Você tem uma alma linda. Saiba que eu tenho muito orgulho de você e estou sempre com você. Eu construí uma proteção ao redor da nossa família. Eu te amo, Kimberly. Diga à Kourtney, Khloé e Rob que eu os amo. Sinto saudades de todos vocês. Não esqueça de fazer a sua oração.

Lindo, não é?