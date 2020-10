Após reviravoltas, Marcos Mion pede desculpas por se emocionar em A Fazenda 12: - Bastidores não são tão bonitos

30/10/2020 | 11:10



A última quinta-feira, dia 29, começou polêmica em A Fazenda 12. Isso porque durante a tarde foi revelado pela produção que a roça entre Tays Reis, Lipe Ribeiro e Victória Villarim estava suspensa em decorrência de um erro na vitória de Jakelyne pelo chapéu do fazendeiro. A notícia, é claro, chocou a todos, principalmente porque a votação já havia sido iniciada.

Porém, se os internautas pensaram que o cancelamento da eliminação seria a única surpresa, se enganaram! Já de noite, assim que começou o programa ao vivo, Marcos Mion começou pedindo desculpas pelo erro cometido, alegando que a produção havia errado no cálculo dos pontos entre Tays e Jake.

Na sequência, Mion se juntou aos peões e revelou o cancelamento da roça, pedindo para que Lipe, Tays e Jake refizessem a Prova do Fazendeiro. Segundo o apresentador, uma nova berlinda seria formada naquela ocasião a partir do resultado da prova e os telespectadores teriam apenas o tempo correspondente a duração do programa para votar.

Os ânimos da casa, por sua vez, foram à flor da pele, principalmente porque ninguém fazia ideia do que tinha acontecido. Os três peões, então, refizeram a Prova do Fazendeiro - enquanto Victória seguiu diretamente para o lado externa da casa para esperar pela eliminação - e, por meio de uma ajuda de Lipe, Jake se manteve como fazendeira. Esse momento foi marcado por muita emoção, inclusive de Mion, que acabou chorando ao vivo.

A roça, então, se formou novamente com Tays, Lipe e Victória, e Mion abriu a votação. Na hora, ele fez um discurso importante, relembrando o jogador Kobe Bryant, que foi morto no início deste ano após sofrer um acidente de helicóptero.

- Talvez a lição mais importante que um jogador pode aprender é como lidar com a adversidade, como transformar os piores problemas em força pura, pra que nada consiga te abalar.

Depois, de acordo com o apresentador, em menos de uma hora cerca de 400 milhões de votos foram computados e o primeiro a ser salvo foi Lipe, que recebeu uma baita festa dos colegas ao voltar para casa.

Mion seguiu com as peoas do lado de fora e revelou que Tays também havia sido salva, confirmando assim que Victória era a mais nova eliminada do jogo com apenas 19,24% dos votos. Tays recebeu 29,76% e Lipe Ribeiro, o mais votado pelo público, teve 51%. Neste momento, a produção do programa, inclusive, quebrou um protocolo para revelar dados exclusivos da primeira votação.

Com o resultado da roça, muita gente comemorou pela permanência de Tays e Lipe. Mas alguns internautas também se impressionaram com o fato de Mion ter chorado. Por conta disso, depois que o reality acabou, o apresentador recorreu às suas redes sociais para pedir desculpas por ter se emocionado.