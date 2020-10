Bolsonaro recebe Crivella para gravar vídeo de apoio

30/10/2020 | 10:34



Depois de anunciar na quinta-feira, 29, o seu apoio à reeleição de Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prefeito e candidato para um café da manhã no Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira, 30. O prefeito estava acompanhado da esposa, Sylvia Jane.

Em transmissão ao vivo ontem, Bolsonaro declarou apoio a Crivella, a quem se referiu como "um nome que dá polêmica". A assessoria do prefeito informou que Crivella ouviu conselhos do presidente e os dois gravaram programa oficial para a campanha eleitoral.

Com o apoio de Bolsonaro, Crivella espera virar o jogo na disputa eleitoral, onde está ficando para atrás nas intenções de voto. De acordo com último levantamento do Datafolha, Crivella tem 13% das intenções de voto, empatado numericamente com Martha Rocha (PDT). Na liderança com folga está o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), com 28%.

Na noite de ontem, Bolsonaro declarou seu apoio a alguns candidatos a vereadores e prefeitos. O chefe do Executivo pediu, por exemplo, votos para seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), candidato a vereador, e reforçou sua defesa por Celso Russomanno (Republicanos), que disputa e prefeitura de São Paulo.

Apesar da propaganda de candidatos, o presidente destacou que terá uma participação "muito discreta" no pleito. Antes, Bolsonaro havia negado, em mais de uma ocasião, que se envolveria na campanha eleitoral.