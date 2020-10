30/10/2020 | 09:40



São Paulo, 30 - O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou crescimento de 12% no terceiro trimestre de 2020 ante o trimestre anterior e retração de 8,6% na comparação anual, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo Inegi, órgão oficial de estatísticas do país. A atividade econômica do país latino-americano ainda está longe de recuperar as perdas derivadas da crise provocada pelo novo coronavírus, depois de ter tido contração superior a 17% nos três meses anteriores.