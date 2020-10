Juros futuros têm leve alta antes de feriado, com eleição nos EUA no radar

30/10/2020 | 09:34



Com feriado no Brasil na segunda-feira, dia 2 de novembro, bem na véspera da eleição presidencial nos Estados Unidos, o investidor começa a sessão desta sexta-feira (30) mais na defensiva, o que coloca os juros futuros em alta leve em toda curva. Internamente, há ainda a cautela especialmente com a deterioração fiscal e falta de avanço nas reformas. O dólar à vista também tem alta moderada. Às 9h05 desta sexta, o DI para janeiro de 2027 marcava mínima de 7,54%, de 7,50% no ajuste de quinta-feira (29). O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 5,03%, de 4,97% e o para janeiro de 2022 exibia mínima de 3,46%, de 3,42% ontem no ajuste. No mesmo horário, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7760 (+0,15%).