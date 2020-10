Gusttavo Lima pagará 54 salários mínimos de pensão e irmão de Andressa Suita volta a falar sobre o cantor: - Não concordo com algumas de suas atitudes

30/10/2020 | 08:10



E parece que o valor da pensão que Gusttavo Lima terá que pagar para os filhos e a ex-esposa Andressa Suita já foi acertado. Segundo informações do jornal Extra, a Justiça determinou que o sertanejo terá que desembolsar 54 salários mínimos por mês. Este dinheiro será dividido entre Andressa e os pequenos Gabriel e Samuel, de três e dois anos de idade, respectivamente.

A modelo receberá 24 salários mínimos, ou seja, 25 mil reais e 80 centavos, todos os meses durante um ano. Já os filhos ganharão 15 salários mínimos, de 15 mil e 675 reais cada, para as despesas básicas. Alguns custos como plano de saúde e escola, por exemplo, serão pagos à parte por Gusttavo.

Os advogados do artista ainda propuseram um acordo aos representantes de Andressa, mas a proposta não foi aceita e ela segue querendo ter direito a alguns bens. A influenciadora também estaria em busca de 30% do patrimônio do ex-marido, que vale 150 milhões de reais. Sendo assim, ela busca garantir em torno de 45 milhões.

Aos amigos mais próximos, Gusttavo diz que não quer brigar com Andressa por causa de dinheiro. Até agora, a disputa pós-divórcio parece tranquila, embora existam algumas polêmicas em torno do fim do relacionamento.

Irmão de Andressa Suita se pronuncia novamente

Alexandre Suita, irmão de Andressa, voltou a falar sobre Gusttavo Lima publicamente. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, o chef esclareceu que não tem nada contra o sertanejo.

- Não é que eu não goste, eu apenas não concordo com algumas das suas atitudes. Isso não faz que eu não goste da pessoa dele.

O nutricionista afirmou que suas opiniões pessoais não interferem na decisão do ex-casal.

- Muitos me perguntam o que eu acho do casal reatar o casamento. Não tenho que opinar. Não cabe a mim e a nenhum dos meus familiares opinar sobre essa decisão. Andressa é uma mulher íntegra, ética, fantástica, tem personalidade e condições suficientes para tomar as suas próprias decisões. Cabe ao casal decidir se volta ou não.

Alexandre, inclusive, disse estar cansado de falar sobre o assunto.

- Tudo que eu posto nas redes sociais virou motivo de alfinetadas e críticas. Eu quero deixar muito claro que a única vez que eu mencionei sobre esse assunto de separação foi em uma postagem, onde dizia que torcia e orava pelo melhor das crianças. Para mim, esse assunto já deu e eu não quero mais falar sobre isso.

Mallu Ohanna é criticada

Na última quinta-feira, dia 29, Mallu Ohanna publicou uma nova foto em seu perfil oficial do Instagram. A legenda do clique, entretanto, gerou polêmica nas redes sociais.

I don?t need your approval to be me, escreveu a influencer. Em português, a frase significa Eu não preciso da sua aprovação para ser eu mesma.

Nos comentários, diversas pessoas detonaram Mallu pelo seu suposto envolvimento com Gusttavo Lima, enquanto ele era casado com Andressa Suita.

Pode se montar à vontade que não vai chegar aos pés da Andressa, comentou uma internauta.

Alguém quer pegar carona na separação dos outros, apontou uma segunda.

Ela quer imitar a Andressa, coitada. Nunca vai chegar ao pé da Andressa, escreveu outra.

Vale lembrar que Mallu e Gusttavo negaram ter tido um caso extraconjugal. Entretanto, a influenciadora teria confirmado uma relação com o cantor em um suposto áudio divulgado pela jornalista Fabíola Reipert.