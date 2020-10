Em cinco dias, mortes na região superam total da última semana

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 22:25



Nesta semana, as prefeituras do Grande ABC já confirmaram 50 mortes, média de dez por dia, causadas pelo novo coronavírus. O número supera os 47 falecimentos registrados nos sete dias anteriores. Trata-se da segunda semana consecutiva de alta. Ao todo, a região registra 2.766 óbitos – 965 em São Bernardo, 636 em Santo André, 466 em Diadema, 349 em Mauá, 235 em São Caetano, 88 em Ribeirão Pires e 27 em Rio Grande da Serra.

Após confirmar 357 casos de Covid-19 nesta quinta-feira, as sete cidades totalizam 72.557 infectados. São Bernardo é o município com maior incidência, 30.851, seguido por Santo André (20.051), Diadema (9.479), Mauá (6.178), São Caetano (4.162), Ribeirão Pires (1.223) e Rio Grande da Serra (613). Entre eles, 63.138 foram recuperados. Ao mesmo tempo, 74.345 pessoas aguardam diagnóstico.

No Estado de São Paulo, são 39.119 vítimas fatais e 1.108.860 positivos. Entre o total de casos confirmados, 998.541 se recuperaram, sendo que 120.822 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Os 645 cidades têm ao menos uma confirmações, das quais 587 contabilizam pelo menos uma morte.

A maioria dos falecimentos (76,4%) é de pessoas com mais de 60 anos. Entre as vítimas, as comorbidades mais comuns são cardiopatia (59,8%), diabetes (43,3%), doenças neurológicas (10,9%) e renal (9,6%), pneumopatia (8,3%), obesidade (8,1%), imunodepressão (5,5%) e asma (3%).

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 40,2% na Grande São Paulo e de 39,2% no Estado. O número de pacientes internados é de 7.110, sendo 3.978 em enfermaria e 3.132 em UTI.

O Brasil contabiliza 5.494.376 casos e 158.969 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. A letalidade é de 2,9%. Boa notícia é que 4.954.159 foram recuperados e 381.248 pacientes estão em acompanhamento.

Dados da Universidade Johns Hopkins indicam que o mundo tem 44.906.565 infectados, 1.179.267 vítimas fatais e 30.214.683 curados.