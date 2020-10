Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 21:55



Os times do Grande ABC que irão disputar a edição deste ano da Copa Paulista, que acontece entre novembro e dezembro, continuam a reforçar seus elencos.

O São Bernardo, no Grupo 4, trouxe o meia Gionotti, 23 anos, que estava atuando pelo Sousa (Paraíba).

De Diadema, o Água Santa apresentou nesta semana o goleiro David Becker, 25, defensor que fazia parte do grupo do Internacional de Lages (Santa Catarina) e que está liberado para os jogos do Grupo 5 por período de empréstimo.

A Copa Paulista 2020 tem início na quarta-feira.