Em reunião entre jogadores, presidente e sindicato, diretoria do Azulão promete pagar um salário

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 21:52



Os jogadores do São Caetano realizaram na manhã de ontem reunião com o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, e representantes do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. O encontro ocorreu para que a diretoria se posicionasse sobre o trabalho que está sendo feito para o pagamento de salários atrasados há meses para atletas, integrantes da comissão técnica e funcionários gerais.

Ficou acertado que o dinheiro referente ao mês de setembro será pago até terça-feira. Segundo o sindicato, os jogadores aceitaram a proposta desde que o acerto também fosse feito para os prestadores de serviço do clube.

“São vários casos e a situação está bem difícil. Acharam melhor, por enquanto, aceitar esta proposta da diretoria, que pode ser benéfica para o pessoal”, comentou Mauro Costa, diretor de relacionamentos da entidade, ressaltando que o acerto faz com que alguns jogadores estejam liberados para jogar no domingo, contra o Novorizontino, pela Série D.

A reunião estava originalmente marcada para ocorrer na quarta-feira. Nairo Ferreira de Souza disse que o encontro só não aconteceu porque a comissão técnica atual, comandada pelo técnico Fabinho Félix, tinha pedido o cancelamento.

“Precisamos checar tudo, ver os contratos de cada um e tratar a situação com carinho. Eles têm razão de reclamar, já que trabalharam e não receberam”, comenta o presidente. A busca por um investidor que tome as rédeas do São Caetano continua.