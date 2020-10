Discussão dentro de carro em shopping de Mauá termina com casal em estado grave

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 21:35



** Atualizado às 22h12 **

Um casal - cujo os nomes ainda não foram divulgados - discutiu dentro de um carro, da marca Jaguar, no estacionamento do Mauá Plaza Shopping, no município mauaense, na noite desta quinta-feira (29). Segundo testemunhas, o homem disparou com arma de fogo contra a mulher e depois contra si mesmo. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, na Vila Bocaina. As informações foram confirmadas ao Diário pela PM (Polícia Militar).

Conforme apurado pela reportagem, a mulher não corre risco de vida, no entanto, o autor dos disparos deu entrada no PS (Pronto Socorro) em estado grave, já que o tiro foi em sua cabeça.

Questionado, o Mauá Plaza Shopping confirmou, por meio da assessoria de imprensa, que na noite de hoje "houve um incidente envolvendo duas pessoas em seu estacionamento." Em nota, o estabelecimento afirmou que as equipes de bombeiros socorristas e de segurança atuaram "com prontidão no atendimento aos envolvidos, assim como as autoridades competentes foram acionadas imediatamente."

Até a atualização desta reportagem o local seguia isolado para perícia.