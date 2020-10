Marcos troca Michels por número do PSB na urna

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/10/2020 | 00:01



Candidato do PSB à Prefeitura de Diadema, o vereador Marcos Michels tem trocado o sobrenome pelo número da legenda, 40, em peças publicitárias da campanha e nas redes sociais. Primo do atual prefeito Lauro Michels (PV) e aliado das duas gestões do verde, o parlamentar foi alijado da escolha pelo candidato governista à sucessão – Pretinho do Água Santa (DEM) é o prefeiturável oficial do Paço.

Dois fatores da estratégia beneficiam Marcos. O primeiro é driblar possível rejeição aos oito anos da gestão do primo. Não à toa, o parlamentar é confundido por eleitores, que acreditam que o socialista é irmão do atual prefeito. O segundo ponto para a escolha pelo ‘40’ é buscar atrair o eleitorado fiel ao partido – a legenda possui como sua principal figura histórica o ex-prefeito Gilson Menezes (morreu em fevereiro), que governou a cidade pela legenda entre 1997 e 2000.

Além disso, há a tentativa de colher frutos da campanha do partido na Capital, que tem como prefeiturável o ex-governador Márcio França. O socialista é dono do segundo maior tempo de propaganda na TV: 1 minuto e 36 segundos, atrás apenas do atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), que dispõe de três minutos e meio.

Em sua página oficial no Facebook, Marcos cita o Michels, mas adota como nome oficial ‘Marcos 40’. Seus cabos eleitorais também têm carregado bandeiras pelas ruas que destacam o número do partido. O socialista, porém, refuta qualquer tentativa de esconder o sobrenome. “O ‘Marcos 40’ é o ritmo do nosso jingle. Nem posso esconder (o sobrenome Michels), até porque foi esse mesmo sobrenome que, queira ou não, ajudou o Lauro (a ganhar a eleição) em 2012.”

Marcos é neto direto do ex-prefeito Lauro Michels (1963- 1968 e 1976-1982), segundo prefeito da história da cidade. Lauro, por sua vez, é sobrinho-neto do ex-prefeito homônimo. A candidatura de Marcos coloca a família, que ajudou na emancipação diademense, de novo na corrida pelo Paço. Além do velho Lauro, nas décadas de 1960 e 1970 e 1980, e do hoje prefeito, em 2012 e em 2016, disputou a eleição Ademar Michels, pai de Lauro (1992).